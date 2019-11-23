Москва, , 22:38 — REGNUM В ближайшие дни на территории Москвы и Подмосковья установится умеренный мороз, характерный для декабря и января. Об этом сообщил директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд в беседе порталу «360°».

По его словам, в ночь на субботу, 23 ноября, была зафиксирована температура минус 11 °C, а в Подмосковье она достигла 15,5 градусов мороза.

«Существенно погода не изменится и в ближайшие несколько дней. Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, — −8… −10 градусов, а по области еще ниже, до — 13 градусов. Дневные температуры — −2… −4», — заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что изменение погоды начнётся со среды, 27 ноября, когда атмосферное давление вернется в нормальные значения, а температура воздуха начнет постепенно повышаться до 0 °C днем и минус 5 °C ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 23 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве.

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