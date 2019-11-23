Москва, 23 ноября 2019, 19:28 — REGNUM На Московских центральных диаметрах 23 ноября открылась станция «Волоколамская». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Станция построена специально к запуску МЦД. С неё возможна пересадка на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии метро. Согласно сообщению, время пересадки занимает около двух минут.
Таким образом, «Волоколамская» становится ближайшей станцией метро у большинства жителей подмосковного Красногорска. Ранее жители спутника столицы пользовались станцией «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии.