Киев, , 18:27 — REGNUM В Киеве во время проведения марша трансгендеров «Транс-марш 2019» представители радикальных организаций пытались прорвать кордон полиции, отделявший их от участников марша. Марш состоялся 23 ноября, сообщает издание «Информатор».

Как сообщили в издании Klymenko Time, марш посвящен «международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии».

Мероприятие началось в 12:00 по местному времени (13:00 мск) на Михайловской площади. Как сообщает «Информатор», на него собрались порядка пятисот человек. Там же, на Михайловской площади, собрались и противники акции — представители священнослужителей и верующих. В украинском СМИ отметили, что изначально митинг против марша представителей трансгендеров и сочувствующих им, проходил спокойно.

Позже к акции верующих присоединились радикально настроенные граждане. Они пытались прорвать кордон силовиков, которые оцепили территорию, на которой проходил «Транс-марш 2019». Сообщается также, что противники марша стали выкрикивать непристойные лозунги и забрасывать силовиков сырыми яйцами. Одной из причин недовольства противников марша стало то, что в этот день на Украине также чтут погибших во время голода 1932−1933 гг.

Как сообщает Klymenko Time, среди противников «Транс-марша 2019» были видны представители так называемой ПЦУ, а также флаги радикальной организации «Традиции и порядок» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе столкновений представителей радикалов с полицией участники «Транс-марша 2019» покинули Михайловскую площадь.

Напомним, аналогичным образом прошел марш трансгендеров в Киеве в прошлом году.

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