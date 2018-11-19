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Канадского журналиста избили в центре Киева

Происшествия

Крайние радикалы представляют для Украины проблему, преуменьшать которую не следует, подчеркнул Колборн

Канадского журналиста избили в центре Киева
Feans
Насилие

Киев, 19 ноября 2018, 00:31 — REGNUM  Украинские радикалы напали на канадского журналиста Майкла Колборна, освещавшего марш в защиту трансгендеров в центре Киева. Об этом говорится в сообщении журналиста в микроблоге в Twitter.

Колборн написал, что на него напали дважды. Журналисту разбили губу и очки, на его лице остались порезы.

Это доказывает, что крайние радикалы представляют для Украины проблему, преуменьшать которую не следует, подчеркнул он.

Посол Канады на Украине Роман Ващук отметил, что ответом на действия радикалов должна быть соответствующая реакция правоохранителей. Силовики должны подтвердить приверженность защите СМИ и прав человека для всех, написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального союза журналистов Украины, за девять месяцев 2018 года в стране произошло 71 нападение на представителей СМИ. Пять таких случаев зафиксировано в октябре, причем чаще всего физическую агрессию проявляют к женщинам.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине с начала года зафиксировано 71 нападение на журналистов

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Нападения на журналистов
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