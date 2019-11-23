Москва, , 12:35 — REGNUM Бывший чиновник исполкома Казани Игорь Сивов, благодаря своей супруге — певице Нюше — переосмыслил все, что связано с путешествиями, перелетами и другими передвижениями, и теперь летает только в бизнес-классе. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей, отвечая на вопрос пользователя, который заметил, что Сивов пользуется исключительно сервисами с повышенным уровнем комфорта.

«Раньше все короткие рейсы и поездки я совершал только эконом-классом (например, из Казани в Москву). Сейчас я лечу экономом, только если других вариантов нет. Бизнес-класс, как мне кажется, это некое самоутверждение в себе. Выбор в пользу роста. Если вы понимаете, что можете позволить себе бизнес в любую точку мира, то вы двигаетесь правильно, потому что не экономите на себе, в первую очередь», — считает бывший чиновник.

По его мнению, когда люди экономят на себе — они экономят на своей жизни.

«А экономя на своей жизни, вы экономите на окружающих. Просто и понятно», — заключил Сивов.

ИА REGNUM напоминает, Игорь Сивов родился в Казани, сейчас ему 39 лет. После успешного участия в команде КВН «Четыре татарина» и окончания вуза Сивов в 2008 году занял пост главы Дирекции праздничных программ в мэрии Казани. С 2008 по 2011 год, когда столица Татарии готовилась принять Универсиаду, Сивов стал по совместительству замглавы Исполнительной дирекции АНО «Оргкомитет XXVII Всемирной летней Универсиады». С 2011 по 2014 год он руководил некоммерческой организацией на постоянной основе. В 2014 году Сивов возглавил аппарат Исполнительного комитета мэрии Казани. В 2016 году Сивов переходит на должность главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летом 2017 года бывший казанский чиновник женился на Анне Шурочкиной, которая известна как певица Нюша.