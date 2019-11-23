Багамойо, , 13:14 — REGNUM Правительство Танзании выделило 79 млн долларов США на электрификацию более 4000 пригородных районов в области Пвани, в которых граждане не имеют доступ к электричеству.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом заявил вчера заместитель министра энергетики Субира Мгалу, выступая перед жителями села Мвиду в округе Багамойо. По его словам, электрификация пригородов осуществляется в рамках проекта, старт которого состоится в декабре этого года. Всего планируется обеспечить электричеством население девяти областей.

«Первый этап электрификации был завершен в прошлом году, и теперь мы вступаем во второй этап, который начнется в следующем месяце, и в этот раз основное внимание будет уделено пригородным районам», — отметил замминистра.

Кроме того, Мгалу добавил, что в этом году проект обеспечил электричеством более 8150 деревень по всей стране.