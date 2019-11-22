Москва, 22 ноября 2019, 23:14 — REGNUM В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
Council.gov.ru

По мнению Маргариты Симоньян, аудитория российского телевидения ежегодно сокращается на один миллион зрителей. При этом аудитория, которая уже не смотрит телевизор, взрослеет и становится избирателями.

«Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении», — сказала Симоньян.

Симоньян добавила, что в России появилось уже целое поколение людей, которое «Путина никогда не видело и не слышало».

«Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах», — сказала главред МИА Россия сегодня и телеканала RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Кремле глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил российского президента «защитить врачебное сообщество» от неверной информации, распространяемой СМИ.

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