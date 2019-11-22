Москва, , 20:53 — REGNUM Руководство столицы одобрило закупку дополнительных вагонов для московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что 32 вагона прибудут в расположение столичных депо уже до конца 2019 года, ещё 24 вагона будут доставлены в первые месяцы 2020 года.

В пресс-службе подчеркнули, что с 2017 года столица закупает только вагоны поезда «Москва» в его различных вариациях. На данный момент в метро курсируют 160 поездов нового типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 ноября принял участие в запуске МЦД.