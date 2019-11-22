Копенгаген, , 20:16 — REGNUM Суд присяжных признал 50-летнего ютландского фермера Хенрика Кристенсена виновным в выращивании 22 тысяч растений конопли на двух полях в районе Фрёструпа. Изначально фермер был приговорен к 1 году тюрьмы, однако решил обжаловать решение суда, но получил вместо освобождения 2 года тюрьмы.

Незаконную рассаду попытались замаскировать под растения кукурузы, но когда в сентябре 2017 года конопля переросла кукурузу, полиция Центральной Ютландии принялась за дело. Правоохранительным органам потребовалась помощь комбайнеров для того, чтобы «собрать урожай» и конфисковать его. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Хенрик Кристенсен считает себя невиновным. По словам осужденного, он просто сдавал в аренду поля человеку, которого не знал. «Я получал 3099 долларов в месяц и просто писал в чеках «Каспар Йенсен», которые затем отсылал своему бухгалтеру», — заявил Кристенсен.