Могадишо, , 19:50 — REGNUM Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) начала предварительное расследование прискорбной смерти Алмаас Эльман Али Ахмед — бывшего сомалийского дипломата и борца за мир, которая была смертельно ранена 20 ноября 2019 года в лагере миротворцев АМИСОМ Халане в Могадишо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Погибшая правозащитница договорилась с частной транспортной компанией на встречу в лагере миротворцев. Она направлялась в международный аэропорт Аден-Абдулле после встречи, когда в нее попала пуля.

В автомобиле находилось 3 человека — водитель и пассажир, которые не пострадали, а также сама Алмаас, которая находилась на заднем сиденье позади водителя в праворульном автомобиле. Пуля пробила заднее пассажирское окно автомобиля и смертельно ранила Элман, которая была экстренно доставлена в больницу АМИСОМ класса II. АМИСОМ сразу же создала комиссию по расследованию, которая уже побывала на месте происшествия и опросила водителя и некоторых очевидцев.

В ожидании окончательного отчета предварительные расследования указывают на то, что Элман была поражена шальной пулей, тем более что во время инцидента в базовом лагере не было зарегистрировано никакого использования огнестрельного оружия. Ранее в лагере были зафиксированы подобные инциденты с шальными пулями. АМИСОМ заявила, что будет работать совместно с сомалийскими силами безопасности и другими учреждениями для полного расследования инцидента.