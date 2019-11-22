Москва, , 18:04 — REGNUM Мобильное приложение «Парковки Москвы» может не запускаться из-за сбоя сервиса «Яндекс.Карты». Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе ГКУ «АМПП».

»В настоящий момент из-за сбоя сервиса «Яндекс.Карты» у некоторых пользователей может не запускаться приложение «Парковки Москвы», — говорится в информации.

В ГКУ предложили для оплаты парковок использовать смс-сообщения или интернет-портал.

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