Москва, , 17:44 — REGNUM В вопросе о разнице уровня зарплат между директорами школ, главврачами и ректорами и рядовыми работниками бюджетной сферы не нужно впадать в «уравниловку», но и нельзя допускать больших разрывов. Об этом в ходе общения с региональными представителями «Единой России» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Такие решения должны принимать сами регионы. Мне не хотелось бы впадать в уравнительные тенденции. С другой стороны, я знаю вопиющие примеры, когда руководитель медицинской организации получает зарплату в несколько раз больше. Наверное, это тоже не вполне справедливо. Даже в советские времена разница была существенной, но я вас услышал. Если коллеги считают, что зарплаты всё ещё несправедливы, можем подумать», — сказал Медведев.