Варшава, , 13:54 — REGNUM Польский Институт национальной памяти (IPN) потребовал немедленного удаления мемориальной доски, которая была установлена 17 ноября на кладбище прихода Успения Пресвятой Девы Марии на ул. Силезских повстанцев в городе Бытоме, который до Второй мировой войны входил в состав Германии. Доска посвящена членам нацистских формирований Selbstschutz и Freikorps, а также всем убитым и угнетённым немцам из восточных земель, вошедших по результатам войны в состав Польши.

«Институт национальной памяти заявляет, что объект установлен незаконно, с нарушением польского законодательства, кроме того, это несовместимо с памятью жертв немецких преступных национал-социалистических формирований. Любой подобный объект должен быть немедленно удален. Институт в каждом случае подобных неправомерных действий будет направлять уведомление в прокуратуру», — заявил в четверг 21 ноября пресс-секретарь IPN Адам Стефан Левандовски.

Как поясняет «Польское радио», мемориальная доска была установлена по инициативе главы Союза молодежи немецкого меньшинства в Бытоме Маркуса Тыликовского, при финансовой поддержке депутата Бундестага Стефана Протчка из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Selbstschutz (Самооборона) — военизированная организация немецкой диаспоры в странах Восточной Европы. Как утверждает IPN, члены организации проводили террор против польского населения и убивали польских активистов в Верхней Силезии ещё в 1920-е годы. Во время нацистской оккупации организация принимала участие в массовых казнях мирного населения на оккупированных территориях, в том числе поляков и евреев.

Freikorps (Добровольческий корпус) — немецкое военно-патриотическое объединение, известное в разных организационных формах с XVIII века. Многие активные деятели нацистской партии и военные преступники были выходцами из Фрайкора.