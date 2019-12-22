Москва, 22 декабря 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
22 декабря
22 декабря 1941 года основные силы 1-й ударной армии Западного фронта вышли к реке Лама.
Советский 1-й гвардейский кавалерийский корпус, преследуя противника, захватил город Одоев в Тульской области.
22 декабря 1942 года Красная армия окружила 3 итальянские и 1 немецкую пехотные дивизии северо-восточнее села Алексеево-Лозовское в Ростовской области.
22 декабря 1943 года опубликовано сообщение СНК СССР о замене «Интернационала» на новый Государственный гимн Советского Союза, включающий слова:
Войска 1-го Украинского фронта окончательно отразили наступление немецких войск к юго-западу от Киева.
22 декабря 1944 года Красная армия в Чехословакии освободила 7 населённых пунктов.
В Венгрии избрано Временное правительство, заявившее о разрыве с Германией и намерении добиться скорейшего мира с СССР и союзниками.