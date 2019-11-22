Киев, , 13:38 — REGNUM Украина — вторая после Польши европейская страна по уровню антисемитизма, сообщил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский 22 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сослался на результаты исследования, проведённого американской Антидиффамационной лигой (ADL). С 2016 года уровень антисемитизма на Украине вырос с 32% до 46%, отметил Долинский.

«72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут», — рассказал он.

Глава Еврейского комитета Украины добавил, что лишь 19% жителей страны верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн. Отметим, что на третьем месте по уровню антисемитизма в Европе находится Венгрия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал тему антисемитизма на Украине «провокационной» и заявил, что украинские власти намерены бороться с проявлениями ксенофобии.

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