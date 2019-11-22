Москва, , 13:20 — REGNUM Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина возмущена существующей практикой досмотра женщин в американских тюрьмах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«В Америке существует практика абсолютного унижения женского достоинства, когда тебя по нескольку раз в день досматривают с полным раздеванием. Это унизительно. Эта мера должна применяться в исключительных случаях», — заявила Бутина в ходе круглого стола в Госдуме.

Она допустила в некоторых случаях необходимость такой процедуры, но указала на перегибы.

«В моей ситуации, когда я находилась в вашингтонской тюрьме, по пять раз в день с полным раздеванием. Что ж это такое?» — возмущена Бутина.

Читайте развитие сюжета: Бутина: в американских тюрьмах женщин лишают средств гигиены