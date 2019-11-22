Париж, , 06:45 — REGNUM Ночная подсветка собора Парижской Богоматери вновь появится над зданием, спустя восемь месяцев после огромного пожара, 21 ноября сообщает телеканал BFMTV.

Подсветка будет работать с наступлением темноты и будет отключаться в час ночи. Специалистам удалось восстановить только одну из двух ранее функционирующих систем освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября французская компания Vendome объявила о планах начать съемки телесериала, посвященного пожару в соборе Парижской Богоматери.

Читайте ранее в этом сюжете: Нотр-Дам де Пари: конфликт между главным архитектором и куратором