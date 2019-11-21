Белвью, США, , 23:37 — REGNUM Предстоящую игру Half-Life: Alyx, в основу которой лягут технологии виртуальной реальности, можно будет получить бесплатно. Об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

Для этого фанатам популярной игровой серии необходимо будет приобрести гарнитуру виртуальной реальности Index, которую компания Valve выпустила на рынок в июне 2019 года. Выяснилось, что в библиотеках всех владельцев устройства уже есть зарезервированная копия игры.

Ранее ИА REGNUM опубликовало первый трейлер Half-Life: Alyx. Компания позиционирует игру как свой «флагманский VR-проект», её релиз запланирован на март 2020 года.

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