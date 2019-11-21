Бхопал, , 22:01 — REGNUM Правительство индийского штата Мадхья-Прадеш намерено легализовать выращивание конопли. Об этом 21 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на официальное заявление местных властей.

В указанном заявлении представители правительства Мадхья-Прадеш подчеркнули, что выращивание конопли будет разрешено лишь в медицинских и промышленных целях. Ожидается, что данный шаг даст толчок развитию бизнеса в регионе. Выращенная конопля будет использоваться в изготовлении одежды, биопластика и лекарств от рака.

Против решения находящейся у власти в Мадхья-Прадеш партии «Индийский национальный конгресс» уже высказались представители «Бхаратия джаната парти» (БДП). По мнению политиков, указанный шаг лишь поспособствует росту числа наркозависимых в регионе.