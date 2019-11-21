Бразилиа, , 21:54 — REGNUM Бразильский писатель Пауло Коэльо осудил государственный переворот в Боливии и выразил солидарность с бывшим президентом страны Эво Моралесом. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Писатель выразил уверенность в том, что «индейцы сильнее» самопровозглашённого правительства Жанин Аньес.

«Когда этот кошмар закончится, мятежники ответят за свои преступления», — написал Коэльо на своей странице в Twitter.

Под преступлениями деятель имел в виду подавление боливийцев, вышедших на улицы в поддержку Моралеса. Он осудил новые власти со словами: «Мошенники продолжают заниматься убийствами».