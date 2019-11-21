Ташкент, , 14:59 — REGNUM Сотрудники УВД Касбийского района Кашкадарьинской области Узбекистана задержали 24-летнего руководителя районного отделения союза молодежи за подделку денег, сообщает 21 ноября издание «Народное слово».

По данным правоохранительных органов, молодой человек арендовал помещение в швейной мастерской и печатал деньги на цветном принтере со своего ноутбука. В общей сложности подозреваемому удалось распечатать 8,6 млн сумов ($907), или 172 купюры по 50 тыс. сумов.

Напомним, в мае 2019 года милиция Ташкента задержала молодых людей, которые сбывали поддельные купюры в разных районах столицы. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 176 («Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг»).

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