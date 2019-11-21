Гуаякиль, Эквадор, , 14:25 — REGNUM В Эквадоре при поддержке правительства Южной Кореи открыли медицинский центр El Recreo. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства международного сотрудничества (KOICA).

По их словам, открытие трехэтажного центра площадью 2500 кв. м. прошло 20 ноября в Дуране провинции Гуаяс.

Эль Рекрео — один из районов города Дуран с самым низким уровнем дохода, страдающем от безработицы и подростковой наркомании. По состоянию на 2010 год 100 000 из 235 769 жителей города Дуран не смогли попасть в больницу.

Известно, что с 2014 года на создание медицинского центра KOICA было потрачено около 6,84 млрд вон (~$5,82 млн), еще $1,7 млн было выделено правительством Эквадора.