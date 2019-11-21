Мванза, Танзания, , 12:13 — REGNUM Правительство Танзании закрыло Церковь царя Зумариди, принадлежащую Даяне Бандале, которая провозгласила себя «мировым божеством» и «царем Зумариди». Официальной причиной закрытия церкви, расположенной в районе Исени области Мванза, стало ведение незаконной религиозной деятельности, передает газета Mtanzania.

Глава округа Ньямагана Филис Ньимби, который также занимает пост председателя окружного комитета обороны и безопасности, заявил, что церковь проводит богослужения, противоречащие закону Танзании о религиозной деятельности и Конституции страны, незаконно используя лицензию церкви пятидесятников PCCT, руководство которой обратилось к правительству с просьбой расследовать деятельность церкви Зумариди.

«Члены комитета и других государственных институтов подтвердили, что эта церковь ведет деятельность вне закона, что может оказать негативное влияние на жителей Танзании, поэтому мы постановили полностью приостановить деятельность этой церкви», — заявил Ньимби.

Он добавил, что «глава церкви Зумариди» — женщина, которая называет себя царем, а также распространяет ложную информацию о том, что она является «мировым божеством».