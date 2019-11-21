Киншаса, , 14:55 — REGNUM Власти ДРК выделили около 130 миллионов долларов США для проведения выборов в местные органы власти в 2020 году, однако, как утверждается, избирательный процесс требует большего количества денежных средств. При этом отмечается, что ни одно иностранное государство не финансировала выборы. Ситуация вызвала бурные обсуждения в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, премьер-министр ДРК Сильвестр Илунга Илункамба заявил, что властям удастся собрать достаточно денег. Многие наблюдатели, находящиеся в стране, уже подчеркнули, что голосование потребует больше денег. Организация SYMOCEL, ведущая мониторинг хода различных выборов, сообщила, что при общей сумме в 130 миллионов долларов «невозможно» организовать никакие выборы.

Координатор организации Авраам Джамба заявил, что законопроект о выделении данного количества средств показывает, что у руководства «нет политической воли» для организации выборов в местные органы власти в 2020 году.

В 2018 году Национальная избирательная комиссия (CENI) оценила подготовку к выборам в местные органы власти в 400 миллионов долларов США. Выборы проведены так и не были.