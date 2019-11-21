Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM На возведении мусорных заводов не стоит экономить. Об этом заявила исполнительный вице-президент французской компании Schneider Electric Барбара Фрей на пресс-конференции в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Журналисты попросили руководителя дать рекомендации по строительству объектов мусорной инфраструктуры.

«Чтобы завод был экологически чистым, нужно вложить в его строительство деньги. Если построить его некачественно, то он будет загрязнять воздух. Если всё сделать правильно, то проблем не будет», — заявила Фрей.

А вице-президент Schneider Electric по стратегии и развитию бизнеса в России и СНГ Армен Бадалов напомнил, что нужно постоянно рассказывать обществу о том, что на заводах используется качественные и экологичные технологии.

«И тогда проблем никаких не будет», — уверен руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области до сих пор не определились, где будут построены новые объекты мусорной инфраструктуры. Власти должны выбрать территории до конца первого квартала 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале уточнили судьбу мусорных объектов под Екатеринбургом