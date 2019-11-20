Москва, , 18:20 — REGNUM В ходе политического телешоу «Кто против?» на канале «Россия 1» украинский эксперт Василь Вакаров отправил в нокдаун коллегу из США Грэга Вайнера.

Инцидент произошёл 20 ноября в прямом телеэфире.

В ходе обсуждения вопроса о степени влияния США на властные круги Украины и на ситуацию в стране в целом, Вакаров заявил, что никто не принес Украине вреда больше, чем США.

Вайнер начал его перебивать, громко крича, что в таком случае нечего просить американской помощи. В итоге Василь Вакаров плеснул в него водой и лёгким толчком сбил с ног.

Вайнер замолчал и предпочёл не вставать.

За время рекламного перерыва оба участника скандала были удалены из студии.

По заверениям ведущего шоу Дмитрия Куликова, во время съёмок передачи ни один эксперт не пострадал.

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