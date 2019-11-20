Москва, , 15:40 — REGNUM Самым лучшим курортам стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью назван курорт на озере Нарочь в Белоруссии, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказался курорт Нафталан в Азербайджане, на третьем — курорт Бурабая (Боровое) в Казахстане. Также в пятерку лидеров для оздоровительного в странах СНГ вошли курорт Джермук в Армении и курорт Калараш в Молдавии.

Отмечается, что курорты СНГ наиболее востребованы осенью и весной. Самый дешёвый отдых в Белоруссии — менее 3 тыс. руб. в день, чуть дороже в Азербайджане, Армении, Казахстане и Молдавии — до 3,5 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, самые лучшие и популярным курорты для отдыха летом в странах СНГ — это курорты в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане и Армении.

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