Конакри, , 15:42 — REGNUM Десятки женщин вышли на улицы столицы Гвинеи Конакри в знак протеста против гибели молодых людей от рук силовиков. Об этом передает ВВС Africa.

По меньшей мере 21 молодой человек был убит с начала демонстраций в прошлом месяце против предполагаемых планов действующего президента Гвинеи Альфы Конде баллотироваться на третий срок.

«Прекратите убийства наших детей. Мы требуем правосудия в отношении погибших», — сообщалось на некоторых плакатах протестующих женщин.

Многие вышли на улицы с фотографиями своих погибших близких, передают журналисты.

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