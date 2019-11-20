Конакри, 20 ноября 2019, 15:42 — REGNUM Десятки женщин вышли на улицы столицы Гвинеи Конакри в знак протеста против гибели молодых людей от рук силовиков. Об этом передает ВВС Africa.
По меньшей мере 21 молодой человек был убит с начала демонстраций в прошлом месяце против предполагаемых планов действующего президента Гвинеи Альфы Конде баллотироваться на третий срок.
«Прекратите убийства наших детей. Мы требуем правосудия в отношении погибших», — сообщалось на некоторых плакатах протестующих женщин.
Многие вышли на улицы с фотографиями своих погибших близких, передают журналисты.
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