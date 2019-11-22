Москва, , 17:40 — REGNUM Граждане России решительно плохо относятся к власти независимо от их политической ориентации, однако то, что стоит за их отношением, оказалось неожиданным. Об этом говорят исследователи, работавшие над опросом АКСИО-8, в котором приняли участие почти 86 тысяч человек. Результаты опроса опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределение ответов на вопрос 314 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от политической ориентации респондентов. %

ИА Красная Весна

Так, среди либералов чаще, чем в других группах, нынешнюю российскую власть считают феодальной, рабовладельческой и даже фашистской, и реже, чем в других группах, — капиталистической. При этом власть построила именно милый либеральному сердцу капитализм, но тем, что получилось, они недовольны. Почему? Возможно, их не устраивает дикий капитализм, сложившийся в России, и они хотели бы какого-то иного капитализма, не дикого, а, например, высоконравственного, гуманистического, то есть такого, которого вообще не бывает. Или в их представлении российский капитализм слишком дик, но если его начать регулировать — это будет против свободы рынка, некапиталистично. Может, он, напротив, кажется слишком ограниченным, а должен быть более свободным и конкурентным — но такого рода система просуществовала в XIX веке в Англии на протяжении лет двадцати и с тех пор ее стараются вообще больше нигде не допускать, так она ужаснула тех, кто ее видел.

Есть еще вариант: капитализм, который в России, он хорош, только либералы недовольны, что главную выгоду от этого капитализма получают не они лично. Это очень обидно: мы строили-строили и наконец построили, но пользуются другие. И злоба на власть идет не от того, что власть ведет себя плохо сама по себе, а в том, что в эту власть не допущены они, те, кто очень хотел, чтобы она была именно такой. Отсюда — и гнев на власть, и поношение ее грубыми словами типа «фашисты», «феодалы», «рабовладельцы».

При этом довольнее всех оказались консерваторы, которые являются открытыми сторонниками существующего устройства. Они гораздо чаще других полагают, что в России очень хорошая власть, заботящаяся о народе, сменяемая, честно распределяющая ресурсы. Хотя и среди консерваторов две трети властью недовольны, считая ее плохой, грабительской, несправедливой.

В любом случае картина такова: антивластный консенсус в российском обществе сформировался. В него вошли представители всех социальных слоев и политических убеждений, властью недовольны все, а оценивает ее положительно — меньшинство.

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