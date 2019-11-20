Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Изнасилование в Казахстане планируют переквалифицировать из категории средней тяжести в тяжкое преступление. Об этом 20 ноября заявил заместитель Генерального прокурора республики Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса (парламента) республики, сообщает 20 ноября агентство «Казинформ».

По его словам, при совершении данного преступления не будет возможности примирения сторон. Кроме того, изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетних, будет отнесено к категории особо тяжких преступлений, добавил Ахметжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Дания Еспаева заявила, что члены правящей партии «Ак жол» («Светлый путь») планируют подготовить поправки в законодательство, ужесточающие наказание за изнасилование.

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