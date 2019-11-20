Додома, , 09:29 — REGNUM Альбиносы Танзании выразили опасения за свои жизни в преддверии всеобщих выборов, проведение которых состоится в 2020 году.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в преддверии всеобщих выборов, которые, как ожидается, состоятся в следующем году, некоторые люди с альбинизмом начали утверждать, что опасаются нападений. Как сообщается, данные опасения были высказаны жителями области Шиньянга.

Причиной их страхов являются суеверные убеждения, существующие среди населения, считающего, что части тела людей, страдающих альбинизмом, могут помочь им занять политические руководящие посты в совете и парламенте.

Подобные убеждения заставляют некоторых политиков и их оппонентов стремиться заполучить любыми способами части тела альбиносов с целью победить на выборах. Добиться своего они могут двумя способами: убить их или ампутировать части тела альбиносов и оставить людей жить без них.

Танзанийская организация «Под одним солнцем», защищающая права людей с альбинизмом, призвала правительство страны посредством министерства внутренних дел обеспечить безопасность альбиносов в Танзании.

В связи с сообщениями о похищениях, убийствах и притеснениях альбиносов, Танзания приобрела плохую репутацию в международном сообществе.