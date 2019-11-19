Сан-Франциско, США, , 21:16 — REGNUM Компания Niantic добавила подарки в свою игру Harry Potter: Wizards Unite, выполненную на основе технологии дополненной реальности. Об этом 19 ноября сообщил портал Engadget.

В следующий раз, когда геймеры запустят игру, они смогут обнаружить в различных местах разноцветные подарочные коробки и отправить их своим друзьям. В зависимости от цвета коробки будет отличаться и её содержимое. Например, в синих будет находиться то, что увеличивает силу заклинаний, а желтые и зеленые коробки будут содержать рунные камни и ингредиенты для зелий соответственно.

Кроме того, каждый раз, когда игрок будет находить новый подарок, ему будет предоставлена возможность получить бонусные предметы, а также дополнительные очки Wizarding XP.

В октябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что по вселенной Гарри Поттера выйдет ещё одна игра для мобильных платформ. Она получит название Harry Potter Magic Awakened.

Читайте ранее в этом сюжете: Family Island: создатели «Весёлой фермы» выпустили новую мобильную игру