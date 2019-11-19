Лондон, , 19:48 — REGNUM Международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги KPMG, а также корпорация Cisco отказались от любого сотрудничества со вторым сыном британской королевы Елизаветы II принцем Эндрю после его скандального интервью телеканалу ВВС. Официальные заявления сделали пресс-службы компании. Также в СМИ появилась информация о том, что разорвать отношения с принцем Эндрю планирует фармацевтический гигант AstraZeneca.

Напомним, что принц Эндрю дал интервью телеканалу ВВС с целью защитить свою честь, и дать ответы на обвинения, выдвигаемые ему из-за его дружбы с американским бизнесменом-педофилом Джеффри Эпштейном, который скончался в американской тюрьме при странных обстоятельствах. Но то, что наговорил принц Эндрю в интервью, ставит крест на его репутации.

Так, в интервью принц Эндрю заявил, что якобы было бы «натяжкой» сказать, что они с Эпштейном были «близкими друзьями». По словам сына королевы, финансист был скорее «+1» его подруги Гислен Максвелл.

Но все же они были достаточно близки, чтобы принц Эндрю посетил Эпштейна в Нью-Йорке после того, как тот освободился из тюрьмы в 2010 году. Принц утверждает, что сделал это ради того, чтобы «лично разорвать дружбу» с обвиненным в педофилии. Правда «разрыв дружбы» занял четыре дня, все из которых принц провел в доме Эпштейна.

Также принцу Эндрю в интервью пришлось отвечать на обвинения в изнасиловании со стороны Вирджинии Робертс.

Принц заявил, что Робертс совершенно нельзя доверять, так как она в своих рассказах утверждает, что сын королевы якобы сильно потел, когда они танцевали во время их встречи. Но принц утверждает, что он вообще никогда не потеет из-за «военной травмы».

Также Эндрю утверждает, что в тот день, когда у него, по словам Робертс, был с ней секс, он якобы ходил в ресторан в Pizza Express в Уокинге в дочерью.

На это корреспондент ВВС заметил, что очень странно, что принц помнит посещение пиццерии, которое он якобы совершил 18 лет назад.

Эндрю ответил, что помнит каждый свой поход в Pizza Express, назвав это «странной особенностью своей памяти».

Также он заявил, что вообще помнит все свои «сексуальные опыты».