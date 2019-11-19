Симферополь, , 18:00 — REGNUM Социальный кодекс Крыма будет направлен на реализацию социальной поддержки и оказание социальной помощи населению. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Социальный кодекс будет направлен на реализацию соцподдержки и оказание социальной помощи крымчанам. Он также определит категории людей, которые имеют право на такую поддержку», — отметили в Совмине РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму создали рабочую группу по подготовке Социального кодекса республики, в состав которой вошли представители органов власти и общественных организаций полуострова.

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