Москва, , 17:48 — REGNUM Каждое четвёртое смертельное ДТП в России происходит по вине водителей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении. Об этом заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников в ходе форума «Транспорт России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить в целом о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике», — сказал Черников.

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит по причине выезда на встречную полосу.