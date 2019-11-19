Москва, , 16:23 — REGNUM Российский портал госуслуг занимает второе место в мире по посещаемости среди государственных интернет-ресурсов. Об этом 19 ноября доложил вице-премьер Максим Акимов президенту Владимиру Путину.

«Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место, когда получим эту линейку суперсервисов», — сказал Акимов.

Он отметил, что и сейчас сайт госуслуг один из самых посещаемых государственных порталов в мире, он занимает второе место по популярности.