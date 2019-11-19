Ташкент, , 15:10 — REGNUM В Ташкенте стартовал второй узбекско-белорусский молодежный IT-форум, в котором принимают участие члены союзов молодежи Узбекистана и Белоруссии, сообщает 19 ноября агентство «УзА».

Планируется, что участники форума обсудят различные темы, в том числе развитие информационно-коммуникационных технологий, мобильные сервисы, робототехнику, механизмы реализации молодежной политики, молодежное предпринимательство и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−9 августа в Минске прошел первый узбекско-белорусский молодежный IT-форум. В рамках мероприятия молодежные организации двух стран подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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