Омск, , 14:44 — REGNUM В Крутинском районе Омской области на озере Ик спасли рыбака с оторвавшейся льдины огромного размера. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в областном главке МЧС.

Спасателям пришлось добираться до мужчины на лодке. Причина происшествия — выход 50-летнего рыбака на тонкий лёд, несмотря на предостережения сотрудников МЧС.

Мужчина ловил рыбу на расстоянии 500 метров от берега. Раздался треск, во льду образовалась трещина шириной 25−30 метров и длиной 4 км. Рыбак успел отойти в сторону и вызвать спасателей с мобильного телефона.

Мужчина не пострадал. На берег его на надувной лодке доставил инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области Сергей Климик.

«Выход на лёд в Омской области крайне опасен», — в очередной раз предупредили сотрудники МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье спасли рыбака с перевёрнутой лодки, второго ищут.

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