Омск, , 13:11 — REGNUM Традиционная почта Деда Мороза начала работать в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в мэрии города.

Адресованные Деду Морозу письма и творческие работы будут принимать во всех муниципальных библиотеках Омска до 25 декабря 2019 года.

Напомним, проект «Почта Деда Мороза» реализуется в Омске с 2010 года. По данным городского департаменте культуры, за это время получено 11,5 тысячи писем из 94 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В прошлом году Дед Мороз передал юным омичам более 2 тысяч писем.

Как сообщало ИА REGNUM, омские спасатели попросили у Деда Мороза года без ЧС.