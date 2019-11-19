Омск, , 05:54 — REGNUM В Омске 18 ноября отпраздновали день рождения Деда Мороза. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, сотрудники ведомства попросили у зимнего волшебника года без ЧС и без пожаров.

«Мы решили окунуться в атмосферу предстоящего праздника и попросить у Дедушки Мороза года без чрезвычайных ситуаций и пожаров. А вдруг исполнится?» — рассказала психолог отдела кадров ГУ МЧС по Омской области Марина Черезова.

Пока сотрудники МЧС получили от Деда Мороза горсть конфет. Они советуют жителям регион ответственно подходить к вопросам безопасности, и тогда ЧС и пожаров станет меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 18 ноября отпраздновали день рождения Деда Мороза.

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