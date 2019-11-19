Москва, , 12:51 — REGNUM Масштабы проблемы «домашнего насилия» в России преувеличены, говорится в ответе Минюста РФ ЕСПЧ, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, летом 2019 года ЕСПЧ направил письмо правительству РФ по жалобам четырёх российских гражданок, пострадавших в результате насилия. В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.

В ответе Минюста рассказали, что в российском законодательстве есть более 40 уголовных и не менее пяти административных положений, касающихся различных актов насилия в отношении личности.

«Масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены», — цитирует СМИ ответ министерства.

Авторы ответа подчёркивают, что доказательств утверждения, что большинство жертв насилия в семье являются мужчинами, не существует. Однако даже если допустить эту ситуацию, «жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях», поскольку оказываются в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите. Кроме того, по статистике о насильственных преступлениях большинство пострадавших являются мужчинами.