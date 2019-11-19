Измир, Турция, , 11:28 — REGNUM Прокуратура турецкой провинции Измир продолжает расследование, направленное против сети агентов движения Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в осуществлении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и признанного в Турции террористической организацией, в Вооруженных силах страны.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках расследования по обвинению в организации и использовании агентами Гюлена в Вооруженных силах тайных каналов связи через телефонные автоматы были вынесены ордера на задержание 133 подозреваемых, 82 из которых — военнослужащие при исполнении. Подразделения Управления безопасности провинции Измир начали одновременные оперативные адресные мероприятия в 45 провинциях страны.

Среди разыскиваемых находились 3 полковника, 5 майоров, 5 капитанов, 12 лейтенантов, 54 унтер-офицера, а также 14 бывших курсантов и несколько бывших военнослужащих, по различным причинам прекративших службу. Правоохранительные органы смогли арестовать 101 подозреваемого. Продолжается работа по установлению местонахождения оставшихся разыскиваемых лиц.