Вашингтон, , 10:03 — REGNUM В 2018 — 2019 учебном году число иностранных студентов в образовательных учреждениях США увеличилось на 0,05%, до 1 095 299 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института международного образования (IIE).

Согласно опубликованным данным, в США обучается 369 548 студентов из Китая, что на 1,7% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

Как сообщает Associated Press, темпы роста китайских студентов в стране сократились из-за торговых споров между Китаем и США.

Число студентов из Индии также увеличилось на 2,9%, до 202 014 человек, однако число студентов из Южной Кореи, напротив, сократилось на 4,2%, до 52 250 человек, из Саудовской Аравии — на 16,5%, до 37 080 человек.

Известно, что на граждан Китая приходится 33,7% иностранных студентов США, на граждан Индии — 18,4%, граждан Южной Кореи — 4,8%, граждан Саудовской Аравии — 3,4%.