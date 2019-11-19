Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шраейер сообщил, что консоль PS5 будет обладать некоторыми функциями сервиса Google Stadia. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 18 ноября.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1196499868098990080

Шраейер заявил, что возможности «запускать игры сразу же» и «скачивать только то, что нужно» станут основными пунктами рекламной компании PS5. Он рассказал об этом в ответ на публикацию журналиста из Forbes, который высоко оценил возможности нового облачного сервиса Google Stadia.

Напомним, релиз Google Stadia состоялся сегодня, 19 ноября 2019 года. С его помощью геймеры смогут запускать игры удалённо на более мощных устройствах. При этом скачивать или устанавливать игру на свой компьютер не потребуется

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