Махачкала, , 09:51 — REGNUM Верховный суд Дагестана продлил арест бывшему руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеду Сулейманову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества. Срок его содержания под стражей продлен еще на один месяц — до 17 декабря 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, Сулейманов находится под арестом с 19 августа 2018 года. По данным следствия, в 2010—2018 годах под его руководством действовала преступная группа, участники которой предоставляли медучреждениям фиктивные документы, на основании которых средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги перечислялись возглавляемым аффилированными лицами страховым компаниям. Тем самым злоумышленники в течение восьми лет похитили порядка 210 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября ТФОМС Дагестана возглавил бывший экс-министр здравоохранения республики и бывший и. о. мэра города Буйнакска 65-летний Ильяс Мамаев.

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