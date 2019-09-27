Махачкала, , 15:34 — REGNUM В Дагестане второй раз за год сменился руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Должность занял бывший министр здравоохранения республики 65-летний Ильяс Мамаев, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе ведомства.

Мамаев занимал пост министра порядка 17 лет — с 1996 по 2013 год. На стыке 2015 и 2016 годов несколько месяцев поработал исполняющим обязанности мэра города Буйнакска. С начала декабря 2018 года он был советником нынешнего главы Дагестана Владимира Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель ТФОМС Дагестана Магомед Сулейманов с 19 августа 2018 года находится под арестом по обвинению в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества.

В январе 2019 года ведомство возглавил Андрей Карпеев, который ранее занимал должность директора Фонда медстрахования Республики Крым. Прощаясь с коллективом, он отметил, что все поставленные перед ним задачи уже выполнены, в частности, погашены задолженности дагестанского ТФОМС.

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