Владивосток, , 08:18 — REGNUM Омск и Владивосток свяжет новый поезд, первый рейс которого отправится из Омска 8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обратно из Владивостока поезд № 47/48 направится 13 декабря. Состав будет формироваться вагонами трёх типов: СВ, купе и плацкарт. Однако, будет отменён поезд № 75, а вместо него на БАМ пойдёт поезд № 375 Нерюнгри — Тайшет, к которому будут прицепляться беспересадочные вагоны до Москвы. Таким образом, расположенные на БАМе многочисленные посёлки к востоку от Северобайкальска, останутся без прямого пассажирского сообщения со столицей России.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае пересядут на новые вагоны.