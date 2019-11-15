Хабаровск, , 09:01 — REGNUM Комфортные путешествия ожидают пассажиров Хабаровского края на направлениях Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань — Владивосток. АО РЖД закупит не только новые современные вагоны, но и новые локомотивы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего, до конца 2020 года будут заменены 46 старых вагонов на новые и современные. В 2018 году были приобретены 14 новых вагонов, в 2019 — 16. Поезд №351/352, который вызывал множество нареканий у пассажиров именно из-за старых изношенных вагонов в последнее время преображается. Пассажиры, совершившие путешествие из Советской Гавани и Ванино во Владивосток или Хабаровск, отмечают, в частности, что плацкартные вагоны стали современными, ехать в них одно удовольствие. Пассажиры ждут обновления купейных вагонов.

Прорабатывается вопрос о включении вагона СВ в поезд на направлении Чегдомын — Хабаровск. Также Дальневосточная железная дорога в Хабаровском крае обновляет подвижной состав пригородных поездов. За последние несколько лет в регион поступило 8 новых электропоездов.

На вооружение ДВЖД поступят и новые локомотивы.

Как сообщило ИА REGNUM, министр транспорта России Евгений Дитрих попросил выделить АО РЖД средства из ФНБ. Деньги, по словам министра, необходимы на обновление подвижного состава.