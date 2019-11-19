Нанкин, Китай, , 06:17 — REGNUM Еще один выживший в аннинской резне скончался в Китае, в связи с чем общее количество живых свидетелей тех страшных событий сократилось до 80 человек, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Чжу Вэйпин ушел из жизни в возрасте 91 года. Таким образом за 2019 год уже одиннадцать выживших в те жуткие месяцы 1937 года покинули этот мир, сообщили в Мемориальном зале памяти жертв Нанкинской рези японскими захватчиками.

13 декабря 1937 года японские войска захватили столицу Китайской Республики города Нанкин и в течение шести недель истребляли мирное население, включая женщин, детей и стариков, а также безоружных солдат. Делали они это с предельной жестокостью и преимущественно холодным оружием, чтобы доставить себе больше удовольствия, а жертвам — страдания.

Когда японские фашисты вторглись в Нанкин Чжу было всего девять лет от роду. Он укрылся вместе с семьей в одном из лагерей беженцев, где всюду валялись тела китайских солдат, убитых японскими бандитами, говорится в свидетельствах Чжу.

Китайских власти бережно собирают свидетельства всех выживших в резне, включая аудиозаписи, письменную и видео документацию. Все документы были представлены в 2015 году ЮНЕСКО для ее программы «Память мира».

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