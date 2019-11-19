Москва, , 01:02 — REGNUM Эксперимент по переводу правительственных информационных систем в единую облачную систему проведут компания «Ростелеком» и Научно-исследовательский институт «Восход» в соответствии с распоряжением правительства РФ, опубликованным 18 ноября на официальном портале правовой информации.

Указанные организации, в соответствии с документом, определены в качестве единственных исполнителей закупок, осуществляемых Минкомсвязью России в 2019 и 2020 годах.

Отмечается, что «Ростелеком» переведёт в «облако» информационные системы и ресурсы Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования. НИИ «Восход» займется переводом инфраструктуры Росгвардии и ФТС.

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